Indonésia recupera caixa negra do avião que caiu com 189 pessoas a bordo

Boeing 737 MAX 8 despenhou-se apenas 13 minutos depois da descolagem de Jacarta, na Indonésia.

Por Lusa | 05:37

As autoridades indonésias encontraram esta quinta-feira a caixa negra do avião da Lion Air que caiu na segunda-feira no mar de Java, com 189 pessoas a bordo, avançou a imprensa local.

Canais de televisão no país exibiram imagens das equipas de busca e resgate a retirar o aparelho, um dia depois de terem sido detetados sinais sonoros no mar que as autoridades acreditavam ser da caixa do avião.

O Boeing 737 MAX 8 caiu no Mar de Java apenas 13 minutos depois da descolagem de Jacarta, na Indonésia, matando todas as 189 pessoas que estavam a bordo.