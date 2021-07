Indonésia sob confinamento parcial até dia 20

A Indonésia reforçou esta sexta-feira as medidas para combater o surto de covid-19 no país, ligado à expansão da variante Delta, com a entrada em vigor de um confinamento parcial até 20 deste mês.

A medida vai afetar especialmente as ilhas de Java, onde vivem mais de 50% dos 270 milhões de habitantes do país, e a estância turística de Bali.

As autoridades não exigiram um confinamento total da população, mas impuseram o encerramento temporário de escolas, locais de culto, parques, museus, estádios desportivos, centros comerciais, bares e restaurantes, entre outros.