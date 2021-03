Filas de barcos provocadas por navio encalhado no canal do Suez já são vistas do espaço

#Suez canal traffic jam caught from space ? ?



??On the right we can see the enormous #EverGiven container ship (25 March - @CopernicusEU #Sentinel1) and the block on maritime traffic that it caused



??On the left we can see the canal on a 'normal' day (21 March, Sentinel-1) pic.twitter.com/qtznVoB6CL — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 26, 2021

A massive 400 meter-long container ship, Ever Given, is stuck in the #Suez Canal, blocking traffic in one of world’s busiest maritime trade routes. The ship can be seen in this Planet Dove satellite image captured yesterday, March 23rd. pic.twitter.com/as8SRpzSSC — Planet (@planetlabs) March 24, 2021

São imagens inéditas. O navio encalhado no Canal do Suez que está a provocar um bloqueio sem precedentes está a causar filas de barcos nunca antes vistas.O incidente é já possível ver do espaço. O satélite Copernicus Sentinel-1 da Agência Espacial Europeia conseguiu captar novas imagens que demonstram o trânsito de navios que se formou no golfo do Suez.Satélites de observação da Terra operados pela empresa Planet, sediada em São Francisco, também detetaram o gigantesco navio de carga, com 400 metros e 220 mil toneladas.O navio Ever Given, da empresa Ever Green, encalhou enquanto cruzava o canal na manhã de terça-feira e desde então não foi possível retirá-lo. O Canal do Suez é uma das mais movimentas rotas comerciais marítimas que liga os mares Mediterrâneo e Vermelho.