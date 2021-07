Infeções por Covid-19 continuam a baixar no Reino Unido apesar do fim das restrições

O número de casos de Covid-19 continua a baixar no Reino Unido apesar do fim das restrições, com um total de 24.551 novos casos positivos anunciados esta segunda-feira, menos 21,5% que os registados há uma semana.

De acordo com os dados diários do Ministério da Saúde, domingo e esta segunda-feira foram registadas 14 mortes (mais 50,3%), com 922 hospitalizações, um aumento de 26,8%.

Cerca de 70,5% da população adulta já inoculada com as duas doses da vacina e 88,1% com a primeira dose, apesar de o ritmo de vacinação ter regredido entre a população mais jovem.