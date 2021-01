Infestação de piolhos provoca ataque cardíaco a menina de 12 anos. Pais acusados de homicídio

Uma menina de 12 anos, do estado norte-americano de Geórgia, nos EUA, morreu vítima de um ataque cardíaco provocado por uma infestação severa de piolhos.A notícia é avançada pelos meios de comunicação locais que dão conta dos detalhes devastadores que culminaram na morte de Kaitlyn Yozviak, vítima de negligência por parte dos pais.Yozviak e Horton, pais da menina, foram detidos sob acusação de "crueldade infantil" e homicídio em segundo grau. Segundo os investigadores, a menina sofria com uma infestação de piolhos que durava há anos e tinha uma severa anemia.O médico legista determinou que a principal causa da morte da menor se deveu à pior infestação de piolhos que já tinha visto nos últimos três anos.O legista justifica que as picadas repetidas de piolhos reduzem os níveis de ferro no sangue, causando anemia e desencadeando o ataque cardíaco.Além deste factor, a menina não tomava banho há uma semana antes de morrer e foi forçada a viver num quarto sujo com ratos no colchão.Segundo os especialistas, a sua condição era tão degradante que terá vivido em constante agonia.Os dois irmãos de Kaitlyn foram retirados da casa da família pelas condições insalubres em que viviam.