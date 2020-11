Um professor de uma orquestra aposentado está a lutar contra a Covid-19 internado num hospital de Utah e a forma que arranjou para se animar a ele e aos restantes internados na Unidade dos Cuidados Intensivos foi voltar a tocar o instrumento pelo qual é apaixonado: O violino.



Mesmo estando intubado e sem conseguir falar, Grover Wilhelmsen, de 70 anos, quis mostrar como está grato a todos os profissionais de saúde do Hospital McKay-Dee, em Ogden.





O paciente usava papel e caneta comunicar com a enfermeira Sase e fez-lhe um pedido "tocar violino no hospital. O que acha da minha mulher trazer o meu violino?", escreveu, avançou o Hospital no comunicado à imprensa.