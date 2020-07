Infetados com coronavírus acordam do coma e dizem aos médicos que preferiam morrer

Zudin Puthucheary, citado pelo jornal britânico Mirror, os traumas a nível físico e mental causados pela sedação - que os mantinha em coma - são tão "devastadores" que o caminho até à recuperação é longo e doloroso. De referir que quando estes pacientes se encontram em coma, de acordo com este médico, estão num estado alterado de consciência que os pode levar a ter alucinações, delírios ou confusão.



"Algumas pessoas poderão dizer dentro de dois a três anos que estão felizes por estarem vivos, outros dizem que prefeririam morrer - tudo se resume ao que as pessoas consideram uma boa qualidade de vida", disse o médico.



O especialista afirma que os pacientes enfrentam muitas dificuldades na recuperação não só pela sua doença crítica, mas também por causa dos medicamentos intensos necessários para os tratar.



A perda de grande parte da massa muscular e traqueotomias que alguns precisam para poderem respirar e alimentarem-se são os grandes obstáculos dos pacientes que estão a recuperar do coma.