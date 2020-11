Infetados com Covid-19 assintomáticos não estão a propagar o vírus em Wuhan

Um mega estudo realizado entre maio e junho em Wuhan, epicentro do novo coronavírus, na China, e que contou com quase toda a população da cidade, revela que os infetados assintomáticos não estão a propagar a Covid-19.A investigação, publicada na revista Nature, que contou com a participação de cerca de 9,9 milhões de pessoas da cidade de Wuhan mostra que não há evidências de que exista a "transmissão [do novo coronavírus] de pessoas positivas assintomáticas para contatos próximos".O estudo concluiu ainda que existiam na cidade 300 assintomáticos e nenhum caso positivo sintomático.A mesma investigação concluiu que 107 pessoas que já tinham testado positivo para o novo coronavírus e recuperado voltaram a ter um teste positivo, mas de forma assintomática.