Inflação anual em Espanha de 2,6% em junho foi moderada pela evolução dos combustíveis

A evolução dos preços dos combustíveis ajudou a moderar a inflação anual em Espanha para 2,6% em junho, pondo fim à aceleração dos preços nos três meses anteriores, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas espanhol.

O índice de preços no consumidor (IPC) provisório, publicado hoje, indica um aumento anual de 2,6% em junho, um décimo abaixo do verificado em maio (2,7%), que tinha registado a maior subida desde fevereiro de 2017.

Se estes números forem confirmados em 14 de julho próximo, a inflação em Espanha estará a mudar de tendência, depois das quedas de preços em 2020 e janeiro último, seguidas por um congelamento em fevereiro e fortes subidas em março (1,3%), abril (2,2%) e maio (2,7%).

Esta evolução estaria principalmente relacionada com a crise resultante da pandemia de covid-19 e o seu efeito nos preços dos combustíveis.

Os combustíveis subiram menos do que no mesmo mês de 2020, no final do confinamento, o que ajudou a moderar a inflação.

A inflação subjacente - que não toma em consideração os preços dos produtos alimentares e energéticos por serem os mais voláteis - permanece bastante estável e relativamente baixa: em junho foi de 0,2%, o mesmo valor que em maio.

Por outro lado, o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) - que mede a evolução dos preços com o mesmo método em todos os países da zona euro - foi de 2,4%, o mesmo que no mês anterior.