Inflação em Espanha de 9% em setembro com maior aumento dos alimentos desde 1994

Os preços subiram 8,9% em Espanha em setembro, comparando com o mesmo mês de 2021, menos 1,6 pontos do que em agosto, apesar do maior aumento dos alimentos desde 1994, segundo dados oficiais revelados esta sexta-feira.

Em agosto, a inflação (variação dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) tinha sido 10,5%.

Para esta moderação do crescimento dos preços em setembro contribuíram os preços da eletricidade, atendendo ao aumento que tinham tido em setembro de 2021; e os transportes, porque baixaram os preços dos combustíveis quando há um ano tinham aumentado, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.