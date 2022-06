A inflação nos Estados Unidos atingiu em maio os 8,6%, um máximo em 40 anos, acima da previsão dos analistas que estimavam que se situasse no 8,3%.

Em reação aos números divulgados esta sexta-feira, as ações no "pre-market" norte-americano afundaram, antes da abertura de Wall Street, sobrecarregando também as praças europeias que já estavam a negociar com perdas.

