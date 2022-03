A inflação anual em Espanha subiu em março para 9,8%, um aumento de 2,2 pontos em relação à verificada em janeiro (7,6%), alcançando a taxa mais elevada desde 1985. Em termos mensais, registou-se um aumento de 3% em março em comparação com fevereiro, o seu maior aumento mensal em qualquer mês desde 2002, quando a metodologia desta estatística foi alterada para refletir melhor as tendências do mercado.