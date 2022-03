Influencer dá à luz após bombardeamentos na maternidade de Mariupol

Marianna Podgurskaya estava na maternidade de Mariupol quando o local foi alvo de um borbardeamento russo. A influencer e modelo ucraniana estava grávida e ficou ferida no ataque mas deu à luz, esta sexta-feira, uma menina que se encontra bem de saúde.



O ataque das tropas russas à maternidade provocou três mortes, incluindo a de uma criança, e fez 17 feridos, segundo as autoridades locais. As imagens de Marianna Podgurdskaya, com o rosto coberto de sangue, e de outras vítimas ilustram a crueldade da guerra vivida na Ucrânia, que começou há mais de duas semanas.

Olga Tokariuk, correspondente da agência EFE na Ucrânia, afirmou que "eles [Marianna e o filho] estão bem". "Ainda assim, está muito frio em Mariupol e os bombardeios não param", realçou a jornalista segundo o The Sun.

A Rússia contraria a história afirmando que a maternidade não estava a funcionar e servia apenas como base militar. Porta-voz russo acusa mesmo a Ucrânia de "produção fotográfica" no caso de Marianna Podgurskaya.

"Esta maternidade foi tomada há muito tempo pelo grupo Azov e outros radicais", declarou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, que falou ainda numa "‘russofobia’ dirigida pelos Estados Unidos.

As Nações Unidas confirmaram o bombardeamento em Mariupol e revelaram que também foram destruídas maternidades nas cidades de Zhytomyr e Kharkiv.