'Influencer' de 19 anos detida por atirar cadeira do 45º andar

Marcella gravou o momento e divulgou-o nas suas redes sociais.

A jovem influencer brasileira Marcella Zoia foi indiciada pela prática do crime de ter atirado uma cadeira de um 45º andar num apartamento em Toronto, no Canadá. A mulher expôs o momento na sua página de Instagram.



No vídeo, a jovem de 19 anos arremessa uma cadeira e atira-a em direção à estrada, onde circulavam vários automóveis. As imagens foram gravadas num apartamento que tinha sido alugado por um amigo desta através de uma aplicação de arrendamento.



A polícia considerou que a ação é passível de ser punida, uma vez que, apesar de não ter ferido ninguém, poderia ter colocado em risco a vida dos transeuntes e condutores que se deslocavam naquela rua.



"Ela sente-se bastante constrangida e quer esclarecer que nunca teve intuito de magoar ninguém", disse o advogado da estrela das redes sociais.



Marcella aguarda agora pelo julgamento em liberdade, após ter pago uma fiança de cerca de 1800 euros.