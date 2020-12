Influencer de 24 anos que sofria de anorexia morre após dois dias sem comer

Uma influencer alemã que sofria de anorexia, e que documentou a doença nas redes sociais, morreu aos 24 anos, avança o jornal britânico Daily Mail.



Josi Maria terá sido vítima de uma insuficiência cardíaca provocada pelo seu transtorno alimentar.

Josi Maria embarcou numa viagem com uma amiga com destino a Gran Canária após beber dois cafés e não comer há dois dias, segundo revelou a amiga ao jornal alemão Bild.

"A Josi perguntou se eu lhe podia dar um breve abraço e deitar-me com ela um bocado. Então fiz isso na esperança de que ela comesse alguma coisa. Adormeci logo depois dela. Quando acordei pouco depois da meia-noite, percebi que ela não estava a respirar mais. Tentei acordá-la. Como não resultou, fui até à receção para pedir ajuda", explicou Vanja Rasova.



Vanja Rasova prestou uma homenagem à influencer nas redes sociais. "Ela motivou muitos de vocês todos os dias a ver o lado positivo de tudo e a permanecer forte. Como Deus queria, ela está agora lá em cima com os anjos a olhar para nós", lamentou.



Poucos dias antes de morrer, Josi tinha partilhado com os seus 135 mil seguidores do Instagram que não queria morrer de anorexia.