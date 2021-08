Influencer do Instagram arrisca três anos de prisão por tirar fotos no Museu do Sexo em Amesterdão

Uma modelo e influencer do Instagram turca está em maus lençóis após ter tirado e publicado fotografias suas no famoso Museu do Sexo, em Amesterdão, Países baixos.

Merve Taskin estava a celebrar o aniversário naquela cidade e diz que publicou as imagens nas redes sociais para "fazer piadas". A jovem está acusada de obscenidade, crime previsto na Lei da Turquia, que estabelece que é punível com pena até três anos de prisão a publicação de material "considerado ofensivo na Internet".

Entre as imagens publicadas pela jovem de 23 anos estão quadros de cenas sexuais e vários objetos em forma de pénis, que foram exibidos, em Janeiro, aos mais de 580 mil seguidores que Merve tem só no Instagram.

"O meu objetivo era apenas fazer piadas", lamentou a jovem à BBC. Merve foi detida e interrogada há uns meses e achou que o pesadelo tinha acabado. Enganou-se: foi novamente detida, libertada e agora convocada para ir a tribunal, prestar declarações no âmbito do caso em que é acusada. "Eu não quero ir para a cadeia, por isso vou defender-me", disse.

O Museu do Sexo reagiu ao caso e apoia a jovem a 100%, considerando-a "um exemplo" para outras jovens e mulheres. "É absolutamente ridículo, é uma situação muito triste", diz a diretora do espaço, Monique Van Merle, à BBC. "Lamentamos saber dos problemas em que ela está metida. O nosso objetivo é educar pessoas de todo o mundo sobre a história do sexo. Admiramos-te Merve, por te expressares como queres e por teres publicado as fotografias em questão", afirma a responsável.