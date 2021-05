Influenciadora do Instagram saca 100 mil euros em apoios Covid-19 para fazer viagens em jato privado

Danielle Miller, uma influenciadora do Instagram, é conhecida por mostrar um estilo de vida luxuoso e cheio de regalias nas redes sociais, está a ser investigada pelas autoridades norte-americanas por alegadamente ter recebido quase 100 mil euros em apoios e subsídios a pessoas e empresas afetadas pela pandemia de Covid-19 de forma indevida. A jovem terá montado um esquema de burla ao estado e depois utilizado o dinheiro que conseguiu ‘sacar’ para fazer viagens de luxo a bordo de um jato privado.

Segundo o Daily Star, Danielle terá usado informações ‘roubadas’ a outras pessoas para ter acesso a fundos e subsídios de apoio a pequenos negócios. Terá também usado as informações pessoais de uma das vítimas para criar uma conta bancária (onde ‘escondeu’ o dinheiro) e também conseguiu ter acesso ao apoio federal para Desastres Económicos, atribuído pelo estado de Massachusetts.

Segundo as autoridades, parte do dinheiro da jovem terá sido gasto em voos a bordo de um jato privado, em viagens entre a Florida e a Califórnia.

Os procuradores a cargo do caso defendem que o esquema de burla e as fraudes alegadamente cometidas pela modelo foram denunciados pela própria, ao exibir os luxos na sua página de Instagram.

Segundo a CBS Miami, a investigação apurou que a jovem se preparava para receber quase um milhão de euros em empréstimos e apoios, com informação roubada a outras pessoas para se candidatar. Segundo as autoridades, a jovem tinha acesso a estes dados privados através do Registo de Veículos Motorizados.

Caso venha a ser condenada, arrisca uma pena que pode chegar aos 20 anos de prisão.