Ingleses sem restrições da Covid-19 esgotam as ‘mais exclusivas’ festas de sexo até outubro

Após serem levantadas no Reino Unido as regras e restrições para controlar a pandemia da Covid-19, que aconteceu na passada segunda-feira, dia 19, no que ficou conhecido como o ‘Dia da Liberdade’, os ingleses parecem estar a fazer tudo para compensar o tempo ‘roubado’ pela Covid-19 e pelo confinamento. As ‘mais exclusivas’ festas de sexo do Reino Unido vão voltar a abrir portas e, segundo a empresa que as organiza, estão todas esgotadas pelo menos até outubro.

Numa altura em que os ingleses já podem estar em bares, discotecas e restaurantes sem regras de distanciamento físico ou uso de máscara no interior dos estabelecimentos, a empresa que organiza as famosas orginas, chamadas ‘Killing Kittens’ resolveu voltar a arrancar com o negócio.

Em apenas seis horas todos os bilhetes disponibilizados estavam esgotados, revela Emma Sayle ao LADbible: "Temos tudo pronto, e tudo esgotado. Duplicamos o número de eventos, temos novos espaços e novos conceitos. Em julho teremos quatro eventos, seis ou sete em agosto, depois vamos a Nova Iorque e regressamos".

A procura foi esmagadora e obrigou a empresa a tomar medidas. "Tivemos que procurar outros espaços para as nossas festas, devido à elevada procura. Também por isso temos conceitos novos nas nossas festas", adianta Emma.

As festas ‘Killing Kittens’ têm fama por serem celebrações do hedonismo e da sexualidade, em que os participantes são sujeitos a um rigoroso processo de seleção para poderem entrar. A filosofia das celebrações é a liberação da mulher, que é convidada a estar no poder nas festas. Esta ideia é reforçada pelo facto de apenas mulheres (ou casais) poderem comprar bilhete para as orgias.

"As pessoas precisam de uma libertação. Nós somos animais e precisamos de interação social e física, foi assim que evoluímos e se não as tivermos morremos. O isolamento mata. E não se consegue lutar contra instintos primitivos, não é?", termina Emma Sayle.