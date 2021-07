As pistas de dança do Reino Unido encheram-se durante a madrugada desta segunda-feira naquele que foi apelidado de "Freedom Day" ("Dia da Liberdade"), já que foram levantadas praticamente todas as restrições impostas pela Covid-19 naquele país.Desde a meia-noite que o Reino Unido está "livre" de restrições pandémicas e milhares aproveitaram desde o primeiro momento, apesar do aumento dos casos e dos apelos à precaução, segundo avança a revista Sábado