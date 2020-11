Iniciativa de cidadania exige fim do comércio de barbatanas de tubarão na UE

Um grupo de organizações ambientalistas e cidadãos europeus têm em curso uma iniciativa de cidadania para exigir o fim do comércio de barbatanas de tubarão na União Europeia (UE).

"Apesar da proibição de remoção das barbatanas a bordo de navios da UE e nas águas da UE, e da obrigação de desembarque dos tubarões com as barbatanas unidas ao corpo, a UE é um dos maiores exportadores de barbatanas e uma importante plataforma de trânsito para o comércio mundial de barbatanas", lê-se no site da iniciativa divulgada esta terça-feira.

Em comunicado, a representação em Portugal da organização internacional Sea Shepherd, uma das promotoras da iniciativa, explica que o regulamento atualmente em vigor exige que as barbatanas permaneçam no corpo dos tubarões até à descarga no porto de pesca, mas as barbatanas podem depois ser separadas e comercializadas.