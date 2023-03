Início da invasão à Ucrânia desencadeou nascimento da defesa europeia

O presidente do Conselho Europeu defendeu hoje que o início da invasão da Rússia à Ucrânia alterou o paradigma da União Europeia (UE) e desencadeou o nascimento da defesa europeia, que disse ser essencial para o futuro dos 27.

"Para vencer a paz precisamos de fortalecer a nossa defesa e as nossas capacidades", sustentou Charles Michel, na abertura de um debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França), sobre as prioridades do Conselho Europeu de 23 e 24 de março.

O presidente do Conselho lembrou que três dias depois do início da invasão da Federação Russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, os Estados-membros da UE concordaram com o auxílio económico-financeiro e militar à Ucrânia.