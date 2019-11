Injeção no pénis é o novo método contracetivo para homens. Efeito pode durar 13 anos

Uma injeção no pénis é o novo método contracetivo para homens e o efeito pode durar até 13 anos. Quem o diz são os cientistas do Instituto de Tecnologia da Índia que afirmam que o método contracetivo estará disponível dentro de sete meses.Em entrevista ao Hindustan Times, um dos cientistas envolvidos na investigação revelou que o produto está quase pronto, faltando apenas algumas aprovações do governo."Os ensaios terminaram assim como os estudos clínicos (...) 303 candidatos foram recrutados com uma taxa de sucesso de 97,3% e sem efeitos colaterais relatados. O produto pode ser chamado o primeiro contraceptivo masculino do mundo", afirma o professor SK Guha.A "pílula" impede que o esperma deixe os testículos e o efeito pode durar mais de uma década.