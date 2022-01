Inquérito sobre 'Partygate' deixa Boris Johnson em suspenso

O futuro do primeiro-ministro britânico será ditado por um inquérito interno, cujas conclusões são esperadas esta semana, às alegadas "festas" de membros e assessores do Governo que terão violado restrições para combater a pandemia de Covid-19.

Pressionado a demitir-se pela oposição e por deputados do Partido Conservador, Boris Johnson pediu "paciência" até ao fim do inquérito "para que todos os factos possam ser apurados", prometendo uma resposta no Parlamento sobre as consequências.

A manobra foi uma tentativa para ganhar tempo e controlar a situação, mas a pressão continua.