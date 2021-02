Inscrições para subsídios de desemprego recuam nos Estados Unidos

As inscrições semanais para subsídios de desemprego e o número total dos que recebem apoio por estarem nessa situação recuaram nos Estados Unidos, segundo os dados divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho.

De 24 a 30 de janeiro, 779.000 pessoas inscreveram-se para receber apoio por desemprego, menos do que as 825.000 esperadas pelos analistas. Na semana anterior, registaram-se 812.000, de acordo com os dados revistos em baixa.

O número total de beneficiários de subsídios, que tinha subido bastante no início de janeiro graças a um prolongamento de diversos apoios, baixou na semana entre 10 e 16 de janeiro, segundo os dados disponíveis.

Cerca de 17,8 milhões de pessoas receberam ajuda por estarem no desemprego ou por uma situação associada à perda de rendimentos, o que significa uma redução de 486.405 em relação à semana precedente. Apesar da diminuição verificada, o número continua oito vezes acima do registado na mesma altura do ano passado.

Estes dados foram divulgados numa altura em que a nova administração norte-americana liderada por Joe Biden tenta que seja aprovado no Congresso um plano de relançamento económico no valor de 1,9 biliões de dólares.