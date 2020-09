Inscrições semanais no desemprego sobem para 870 mil nos EUA

As inscrições no desemprego nos Estados Unidos aumentaram na última semana, sugerindo uma recuperação mais lenta do mercado laboral devido às medidas restritivas para limitar a propagação de Covid-19, indicam os números divulgados esta quinta-feira.

De acordo com o Departamento do Trabalho, entre 13 e 19 de setembro, 870.000 pessoas inscreveram-se para requerer subsídios de desemprego, um aumento de 4.000 em relação aos dados da semana anterior, que foram revistos. Os analistas esperavam que houvesse 825.000 pedidos.

Esta subida indica que a eliminação de empregos continua a um ritmo constante, mesmo com o regresso de muitos empregados aos locais de trabalho e com o recomeço da atividade em vários setores.

No total, 12,6 milhões de pessoas beneficiavam de subsídios por estarem no desemprego na semana de 06 a 12 de setembro (dados que são divulgados com desfasamento de uma semana), o que representa uma ligeira baixa em relação aos 12,7 milhões da semana anterior, de acordo com números revistos em alta.

Se os subsídios de desemprego convencionais forem somados ao apoio concedido pelo governo federal no âmbito da crise causada pela pandemia de covid-19, 26 milhões de pessoas receberam ajuda nos Estados Unidos devido à perda de rendimentos durante a primeira semana de setembro, indicam os dados divulgados esta quinta-feira.

Na terça-feira, o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, afirmou que a economia já recuperou metade dos 22 milhões de empregos destruídos na primavera.

A taxa de desemprego, que atingiu em abril 14,7%, baixou mais do que o previsto, passando em julho para 10,2% e para 8,4% em agosto.

O mercado do trabalho recuperou bastante no início do verão, com o levantamento das medidas de confinamento adotadas, mas desde então tem mostrado dificuldades, numa altura em que setores como o turismo continuam bastante afetados pela pandemia.

As atenções concentram-se em Washington, onde republicanos e democratas discutem há perto de dois meses um novo pacote de ajuda à economia, sem que até agora tenha havido um entendimento.

As eleições presidenciais marcadas para 03 de novembro têm complicado este processo e é provável que não haja acordo até lá.