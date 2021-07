Inscrições semanais para subsídio de desemprego nos EUA baixam para 360 mil

O número semanal de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixou para 360.000 na semana passada, em comparação com 386 mil no período anterior, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.

Este é um novo mínimo desde o início da pandemia de Covid-19 e reflete a recuperação da economia norte-americana e do mercado laboral.

Na semana que terminou em 10 de julho havia 3,24 milhões de pessoas que recebiam esta prestação social, em comparação com os 3,36 milhões da semana anterior.

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego rondavam em média os 205.000 antes do começo da pandemia e saltaram para 6,8 milhões na última semana de março de 2020, tendo vindo a diminuir gradualmente desde então graças à reativação da economia.