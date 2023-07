Autoridades de Cabo Verde apreendem 10 mil litros de calda para fabrico de aguardente com larvas, fungos e ratos

A Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE) de Cabo Verde apreendeu 10.560 litros de calda imprópria para produção de aguardente na ilha de São Vicente, que estava contaminada como larvas, fungos, ratos e outras impurezas, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a IGAE indicou que realizou uma operação conjunta com a Polícia Nacional e apreendeu as mais de 10 toneladas de calda imprópria para a produção de aguardente, fora do período legal de produção.

"As condições higiénicas da casa de fermentação, dos recipientes era inadequada, assim como, a calda se encontrava contaminada com larvas, fungos, rato e outras impurezas", constatou o mesmo órgão de polícia criminal.

Além disso, adiantou que foram apreendidos 75 litros de aguardente sem comprovação sanitária e acondicionada em galões que continham detergentes e 30 litros de mel nas mesmas condições.

"Todo esse produto apreendido, será destruído", garantiu.

Anualmente, até maio, a IGAE fiscaliza estes locais de produção de aguardente de cana-de-açúcar ou grogue, normalmente envolvendo o encerramento de várias unidades de produção ilegal e destruição de muitas toneladas impróprias para consumo.

Conforme dados avançados anteriormente pela mesma instituição, Cabo Verde tem um total de 388 alambiques para produção do grogue, com mais de um quarto (99) concentrados no concelho da Ribeira Grande de Santo Antão.

O período de industrialização da cana-de-açúcar para produção de grogue inicia-se em 1 de janeiro de cada ano.

Cabo Verde aprovou em 2015 uma nova lei que regula a produção e comercialização da aguardente de cana-de-açúcar, tradicionalmente conhecida por grogue, com vista a reforçar a fiscalização deste setor.

A legislação define normas orientadoras para a produção, nomeadamente relacionadas com a higiene, proteção do meio ambiente, proteção e promoção da saúde pública e os direitos dos consumidores e dos produtores.

O consumo do grogue de má qualidade tem causado várias mortes no arquipélago e deixado muita gente incapacitada, por serem adicionadas matérias-primas nocivas à saúde, e provocando a desvalorização do produto.