Inspeção não deteta fuga de combustível no petroleiro que naufragou na Tunísia

O petroleiro que naufragou no sábado junto à costa da Tunísia não apresenta fuga das 750 toneladas de combustível que tem nos tanques, constataram este domingo os mergulhadores que inspecionaram o casco do navio.

Os mergulhadores conseguiram chegar ao local do naufrágio devido a uma melhoria das condições meteorológicas e observaram que o navio "afundou a quase 20 metros de profundidade, numa posição horizontal, e não tem rachaduras" no casco, adiantou o Ministério do Ambiente da Tunísia.

O petroleiro Xelo, que partiu do Egito rumo a Malta com cerca de 750 toneladas de combustível a bordo, afundou-se no sábado em águas tunisinas, onde se refugiou na noite anterior devido às más condições meteorológicas.