Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetor que investiga desvio de arroz doado pela China à Guiné-Bissau ouvido no Ministério Público

Para o advogado Paulo Semedo, a audição de Fernando Jorge Barreto "é uma autêntica prevaricação à justiça".

16:01

O inspetor da Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau que está a investigar o desaparecimento de grandes quantidades do arroz doado pela China ao país foi hoje ouvido no Ministério Público, em Bissau, num processo criticado pelos seus advogados.



Para o advogado Paulo Semedo, a audição de Fernando Jorge Barreto "é uma autêntica prevaricação à justiça", enquanto para Augusto da Silva, outro causídico que acompanhou o inspetor da PJ, tratou-se de "um espetáculo deprimente", por parte do Ministério Público (MP).



"É lamentável a conduta do Ministério Público, o que demonstra que há uma clara vontade de proteger alguém. Uma tentativa de ocultar a verdade", sobre o desvio do arroz doado pela China, disse Augusto da Silva, também responsável pela Liga Guineense dos Direitos Humanos.



Os dois advogados não têm dúvidas de que o MP, ao chamar Fernando Barreto, teve como objetivo parar com as investigações que conduz na Polícia Judiciária "para descoberta da verdade" sobre o desvio do arroz doado pela China à Guiné-Bissau.



"Esta é a forma de chamar o meu constituinte para o assustar, para estrangular o processo na PJ para proteger alguém, que nós não sabemos quem é. A mando de quem não sabemos", declarou Paulo Semedo.



Augusto da Silva disse ter decidido acompanhar a audiência de Fernando Barreto para avaliar pessoalmente a "lisura do processo", mas daquilo que assistiu chegou a conclusão de que o MP "forjou os documentos" que apresentou para justificar a convocação do inspetor.



O advogado adiantou que o Ministério Público apresentou "autos de proveniência duvidosa" para invocar que seriam documentos das audiências que a PJ tem estado a conduzir nos inquéritos ao desaparecimento do arroz doado pela China.



De acordo com os advogados, o Ministério Público não decretou nenhuma medida contra Fernando Barreto.



Fernando Barreto esteve no Ministério da Agricultura a ouvir o ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, no âmbito da investigação ao mesmo caso, mas saiu mais cedo para ser ouvido no MP.