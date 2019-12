Instagram lança nova funcionalidade contra bullying nos comentários

A rede social Instagram anunciou esta segunda-feira que há uma nova ferramenta que tem como fim evitar comentários ofensivos entre seguidores.O Instagram vai usar inteligência artificial para comparar os comentários, antes de serem publicados, com comentários feitos anteriormente por outros utilizadores que se assemelham ou foram reportados como abusivos.A rede social informará os utilizadores quando a linguagem não for apropriada e irá deixar uma notificação antes do comentário se tornar público para que o utilizador possa escolher entre mudar a mensagem que está prestes a enviar ou deixá-la como anteriormente estava.Espera-se que os resultados desta nova atualização sejam promissores pois a empresa acredita que estas pequenas notificações podem vir a fazer com que a maioria dos utilizadores mudem e moderem o que dizem nas redes sociais.Além desta atualização na rede social, foi também criado um recurso chamado 'restrict' que dá a oportunidade aos utilizadores de ocultar comentários de alguém em específico sem a pessoa em questão descobrir.