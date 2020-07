Instagram vs Realidade: os truques para a foto perfeita

A luz é muito importante para uma foto sem celulite. A jornalista e influencer Danae Mercer está a conquistar mais seguidores devido às explicações sobre o ângulo, a pose e sobretudo a luz correra para realçar o corpo e tirar a foto perfeita.



Inclinar a anca, elevar o rabo e colocar a luz na laterial são alguns dos conselhos que a americana dá, diariamente, aos seus mais de 722 mil seguidores.





"Nunca te deves comparar a um estranho na Internet", disse Danae que vive nos Emirados Árabes Unidos. "Porque, tu estás a ver as fotos delas tiradas na luz perfeita. A realidade é muito mais variada, diversificada e humana do que isso. A maioria das modelos do Instagram sabem exactamente como posar, trabalhar os seus melhores ângulos e sobretudo a luz que utilizam e como a utilizam", acrescenta.Segundo Mercer, que já sofreu um distrúrbio alimentar, a sua missão é desmistificar a sensação de vidas e corpos perfeitos. "O meu objetivo por detrás de toda a minha conversa é chamar a atenção para um tópico mais importante: a saúde mental", explica.