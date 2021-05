Insuflável explode e atira pelo ar duas meninas de 3 e 4 anos na Rússia

Duas meninas, de três e quatro anos, estão em estado grave depois de o insuflável onde brincavam explodir e atirá-las pelos ares, na Rússia.

As duas meninas foram atiradas por cima de uma cerca de metal com quase dois metros. Segundo o Mirror, uma das meninas sofreu uma fratura na coluna e a outra teve ferimentos no crânio, pulmões e abdómen.

As duas meninas encontram-se internadas em cuidados intensivos.

A polícia investiga as causas do acidente, mas vários testemunhos dão conta que foi ouvido um "estrondo" e que o equipamento não estava devidamente protegido, revela o Mirror.