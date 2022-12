Intercetados outros três pacotes com olhos de animais endereçados à embaixada e consulados ucranianos em Espanha

A polícia espanhola intercetou um novo carregamento de embalagens com olhos de animais, endereçadas a embaixadas ucranianas em Espanha. Desta vez, as remessas não chegaram ao destino, pois foram detetadas pelos sistemas de segurança dos correios.Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, as três embalagens suspeitos foram intercetadas esta segunda-feira de manhã e estavam endereçadas à embaixada ucraniana em Madrid e aos consulados do país em Barcelona e em Málaga.A polícia espanhola foi imediatamente informada e após, análise dos pacotes, excluiu a presença de substâncias explosivas, mas descobriu que continham olhos de animais.O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko, já confirmou a apreensão das três embalagens e sobe assim para 21 o número de casos de ameaças enviadas para gabinetes diplomáticos ucranianos em 12 países.O envio destas embalagens está a ser investigada em paralelo com as cartas com explosivos que receberam, entre outros, o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e a Ministra da Defesa, Margarita Robles.