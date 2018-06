Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Interesse turco complica contratação de Mbemba para FC Porto

Equipa do Trabzonspor está a adiar acordo do jogador de 23 anos com os dragões.

09:41

Mbemba, de 23 anos, está perto de ser reforço do FC Porto, mas o recente interesse dos turcos do Trabzonspor está a adiar o acordo com os dragões.



O central congolês que pertence aos ingleses do Newcastle já chegou a acordo com os dragões, apurou o CM. Contudo, os ‘Magpies’ querem vender o jogador à melhor proposta. Nesse sentido permitiram que o clube turco se intrometesse no acordo quase certo com os portistas.



Mbemba quer mudar-se para o FC Porto, contudo os valores apresentados pelo Trabzonspor são mais atrativos, embora o projeto desportivo fique aquém do esperado (turcos não estão na Champions, do próximo ano, ao contrário do FC Porto).