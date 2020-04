Interpol captura 180 "terroristas" e criminosos no sudeste asiático

Mais de 180 pessoas foram detidas por alegado envolvimento em atos terroristas e de crime organizado durante uma operação da Interpol no sudeste asiático, tendo sido salvas 130 vítimas de tráfico de seres humanos.

A operação Maharlika III decorreu entre 24 de fevereiro e 20 de março e permitiu, nomeadamente, a captura de um suposto membro do grupo extremista Abou Sayyaf, que opera no sul do arquipélago das Filipinas, refere um comunicado da organização policial internacional com sede em Lyon, França.

Estiveram envolvidas na operação as polícias do Brunei, Filipinas, Indonésia e da Malásia cujos efetivos foram projetados em "vários pontos de passagem utilizados por 'terroristas' no sudeste asiático".