Interpol emite mandado internacional para deter Isabel dos Santos

Esta semana soube-se também que uma investigação de um perito Tribunal de Amesterdão, nos Países Baixos, concluiu que o alegado "desvio" de 52,6 milhões de euros da Esperaza, participada da Sonangol, baseou-se em deliberações com datas "falsas", pelo que são "nulas".

Segundo o investigador, a empresária terá realizado atos jurídicos em nome da petrolífera angolana, enquanto desempenhou aquele cargo, que beneficiaram empresas suas, "num óbvio conflito de interesses", porque ela e o seu marido Sindika Dokolo (entretanto falecido) eram os beneficiários efetivos da Exem, empresa para a qual foi canalizado o montante em questão.



Avisos da procuradoria angolana



Também na passada semana o Procurador-Geral da República de Angola, referiu-se publicamente a Isabel dos Santos na sequência da indisponibilidade da empresária para prestar declarações à justiça. Facto que, segundo a justiça angolana, tem atrasado os processos judiciais, já que foram dadas "todas as oportunidades" à empresária.



"O processo está praticamente concluso, tivemos uma questão que, de certa forma, retardou o processo que é o facto de ela nunca ter sido ouvida, já que deveria ter sido interrogada na condição de arguida", disse Helder Pitta Gróz à Lusa, à margem de uma cerimónia de tomada de posse de 30 novos sub-procuradores da justiça.





A Interpol emitiu um mandado de captura internacional com vista à captura da empresária Isabel dos Santos.De acordo com um documento daquela organização internacional de polícia criminal, a que oteve acesso, a filha do antigo presidente angolano, falecido em julho deste ano, é suspeita de desvio de fundos e branqueamento de capital quando exerceu o cargo de CEO da petrolífera angolana Sonangol.O mandado da Interpol surge na sequência de uma ordem de detenção internacional solicitada pela Procuradoria da República angolana datada do passado dia 3. Isabel dos Santos, recorde-se, chegou a ser acionista de referência do BPI, BIC, NOS, Galp e Efacec.A investigação, cujo relatório preliminar foi divulgado no início de novembro, concluiu que o alegado "desvio" para empresas de Isabel dos Santos terá sido feito com base em deliberações "nulas", porque essencialmente terão sido tomadas posteriormente à destituição da empresária do cargo de presidente da Sonangol.