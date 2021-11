Interpol lança operação antipirataria informática em todos os continentes

Cerca de mil suspeitos foram questionados e 27 milhões de dólares apreendidos no quadro de uma vasta operação de luta contra a pirataria informática conduzida pela Interpol em todos os continentes, anunciou esta sexta-feira a organização internacional de cooperação policial.

A operação, batizada 'HAECHI-II', desenrolou-se entre junho e setembro e apurou que grupos criminosos organizados transacionais usavam a internet para retirar milhões de dólares às suas vítimas, antes de os depositar em contas bancárias em todo o mundo".

No total, foram questionadas 1.003 pessoas, 2.350 contas bancárias apreendidas e mais de 50 alertas emitidos, incidentes sobre usurpação de identidade, investimentos fraudulentos e lavagem de dinheiro em ligação com atividades ilegais, especificou a Interpol, em comunicado.

"Estamos longe das ideias feitas sobre a fraude em linha, que respeitaria a uma criminalidade de fraca envergadura", sublinhou a organização, que adiantou ter testado "com sucesso" nesta ocasião um protocolo que lhe permite interromper pagamentos.

Como exemplo, foi dado o caso de uma importante empresa colombiana, cujo dirigente tinha perdido o controlo do correio eletrónico, em que se estava prestes a transferir 16 milhões de dólares para duas contas bancárias chinesas.

Metade desta soma já tinha sido transferida quando a fraude foi descoberta.

Quando foram avisadas, as autoridades colombianas contactaram a antena da Interpol no país e, graças a uma cooperação entre os escritórios de Pequim, Bogotá e Hong Kong, os fundos transferidos foram congelados.

No total, 94% do montante foram intercetados "em tempo recorde, salvando a empresa da falência", segundo a Interpol.

"Parar os crimes financeiros em linha, enquanto estes estão a ser praticados, antes que o dinheiro não desapareça nos bolsos dos que o querem é uma corrida contra o tempo", disse o diretor-geral da polícia colombiana, Jorge Luis Vargas Valência, citado no comunicado.

O dossier colombiano permitiu também a identificação de um programa informático malfazejo, batizada 'Squid Game', do nome da série sul-coreana difundida na Netflix, que se confirmou tratar-se de um vírus que permite, quando descarregado, piratear as informações bancárias do utilizador e pagar serviços 'premium' sem o seu acordo.

A operação 'HAECHI-II' mostrou que "o aumento da criminalidade financeira em linha nascida da pandemia do novo coronavirus não d+a sinais de abrandamento", observou Jurgen Stock, o secretário-geral da organização.

O orçamento da Interpol, que junta 195 Estados, é de 145 milhões de euros em 2021.