Inundações na África Ocidental e Central provocam mais de 200 mortos

As inundações que atingiram a África Ocidental e Central durante as últimas semanas mataram mais de 200 pessoas e afetaram mais de um milhão de habitantes, segundo dados oficiais ESTA SEXTA-FEIRA divulgados.

"Houve 760.000 pessoas afetadas pelas inundações, com mais de 110 mortos oficialmente, e as chuvas não terminaram" em 11 países da África Ocidental e Central, afirmou a responsável do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) para estas regiões, Julie Belanger, citada pela agência France-Presse.

Estes números não integram os registados no Sudão, onde, segundo a Proteção Civil do país, o número de mortos devido à chuva alcançou os 103. De acordo com a representação da OCHA na capital, em Cartum, o número de pessoas afetadas pelas chuvas alcança os 550.000.