Inundações na Toscana causam estragos no valor de 300 milhões de euros

As inundações na Toscana, Itália, provocadas pelo mau tempo na quinta-feira causaram estragos no valor de 300 milhões de euros, de acordo com uma estimativa inicial, disse este sábado o governador da província Eugenio Giani.

"Estou a contar com cerca de 300 milhões de euros entre públicos e privados, mas é uma estimativa absolutamente parcial, referente ao que registámos até agora", disse Eugenio Giani, citado pela agência ANSA.

Equipas de bombeiros continuavam a intervir este sábado nas cinco províncias toscanas afetadas pelas inundações, que deixaram seis mortos e outros dois desaparecidos.