Invade casa do ex-namorado para lhe apagar 'nudes' do telemóvel

Produtora de televisão tinha enviado fotografias das mamas ao antigo companheiro.

13:43

Jana Hocking, uma produtor de televisão de Sydney, na Austrália, revelou que se sentiu arrependida por ter enviado uma foto das mamas ao antigo namorado. Decidiu então ir até casa do "ex" e apagar apagar-lhe todas as "provas" do telemóvel.



A imagem foi enviada enquanto estavam juntos, mas Jana ficou com receio que o ex-companheiro divulgasse a fotografia.



Jana explica que chegou super tarde a casa do ex-namorado. "Entrei pela janela, porque sabia que ele estaria a dormir. Estava a ressonar, parecia uma trovoada. Agarrei-lhe no telemóvel e fiz scroll até encontrar a fotografia. Apaguei-a", disse em entrevista ao site Whimn.



A mulher diz que na altura nem sequer pensou que o homem pudesse partilhar a foto mas que depois se sentiu arrependida.



Jana deixa ainda um aviso, "não me interpretem mal, não digo que não devem enviar uma foto mais escaldante ao vosso companheiro. Mas têm de estar preparadas para que outras pessoas as vejam", assume a produtora de televisão.



Cerca de 23% das pessoas admite que já partilhou imagens do género com três pessoas diferentes, revela um estudo do instituto de Kinsey.