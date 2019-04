Invadem casa e matam quatro homens que davam uma festa

Vítimas foram executadas à queima-roupa com tiros na cabeça na casa de um deles em Goiânia, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:44

Quatro homens, com idades entre os 25 e os 33 anos, foram executados à queima-roupa com tiros na cabeça na casa de um deles em Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás, na madrugada desta sexta-feira. Os quatro homens e um outro que se fingiu de morto e ficou apenas ferido participavam numa festa particular com seis mulheres, que não sofreram quaisquer ferimentos.

Pelo menos três criminosos entraram na residência, no bairro Três Marias, já de armas na mão. Aproveitaram que o portão tinha sido deixado aberto por uma das vítimas, que tinha acabado de voltar a casa depois de ir comprar mais bebidas.

No interior da residência, os criminosos mandaram os homens deitar-se no chão de barriga para baixo e as mulheres afastar-se para um canto da sala. Depois, um a um, atiraram à cabeça de quatro dos homens, matando imediatamente três e ferindo o outro, que só escapou por ter fingido estar morto.



O quinto homem, que correu desesperadamente para a rua tentando escapar, foi perseguido pelos assassinos e morto no meio da rua, sendo ainda atropelado pelo carro dos criminosos quando estes fugiram.

A polícia ainda não tem pistas dos assassinos e investiga as prováveis causas das mortes. O tipo de execução é típica de ação de grupos de extermínio formados por polícias.