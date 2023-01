Invadiu a final da Champions em 2019 seminua e agora... criou uma conta OnlyFans

Kinsey Wolanski, influencer norte-americana de 26 anos que ficou mundialmente conhecida depois de invadir o relvado na final da Liga dos Campeões de 2018/19, entre Tottenham e Liverpool, anunciou recentemente nas redes sociais que decidiu criar uma conta na plataforma de conteúdos para adultos 'OnlyFans'.

A modelo, que também em 2019 foi protagonista do filme de terror 'Slasher Party', anunciou a boa nova através de uma sessão de perguntas e respostas com os seus seguidores no Instagram. "A vida tem de ser vivida, então porque não?", pode ler-se na biografia da página de OnlyFans de Kinsey Wolanski.