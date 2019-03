Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inventor do Porto acusa gigante Huawei de roubar ideia para câmara de telemóvel

Rui Pedro Oliveira já vendeu a sua casa para investir no processo judicial contra a gigante tecnológica.

O inventor português Rui Pedro Oliveira acusa a gigante tecnológica Huawei de roubar uma ideia para uma câmara 360º externa que é possível encaixar nos smartphones.



O caso envolvendo o inventor do Porto arrasta-se desde 24 de maio de 2014 quando o português se deslocou à sede da Huawei, no Texas, Estados Unidos, para se encontrar com representantes da tecnológica.



O encontro correu tão bem, segundo Rui Pedro Oliveira, que o português foi abordado para regressar alguns dias depois. Durante a reunião, o inventor terá decidido partilhar todo o processo de funcionamento, juntamente com as duas patentes que estavam pendentes e regressou a Portugal.



Acontece que não recebeu mais nenhum contacto por parte da Huawei até que, em 2017, se deparou com o lançamento da "Huawei EnVizion 360", uma câmara 360º para encaixar em smartphones.



O lançamento da Huawei parece ser uma fotocópia do trabalho desenvolvido pelo português.



Desde então, Rui Pedro Oliveira já vendeu a sua casa para investir no processo judicial contra a gigante tecnológica.