Inverno na Ucrânia poderá ser "questão de vida ou morte" para população, diz ONU

O próximo inverno pode ser uma "questão de vida ou morte" para muitos ucranianos atingidos pela guerra, e é visto pelas organizações humanitárias no país como "prioridade máxima", disse à Lusa fonte da ONU.

"O inverno pode significar uma questão - temos que ser muito realistas - de vida ou morte para muitas pessoas aqui na Ucrânia. O inverno aqui é duro, podendo chegar a temperaturas de 20 graus negativos. Podemos imaginar o que é viver numa casa que está danificada, sem portas ou sem janelas, ou numa área onde as pessoas perderam acesso a gás para poder aquecer as casas", afirmou Saviano Abreu, porta-voz do gabinete humanitário das Nações Unidas (ONU) na Ucrânia.