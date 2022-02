Investigação acusa ex-secretário do Interior de Donald Trump de abuso de poder

Ryan Zinke, secretário do Interior durante a administração de Donald Trump, usou a sua influência para promover um projeto na sua cidade natal e mentiu a um funcionário de ética sobre o seu envolvimento, revela uma investigação divulgada esta quarta-feira.

A investigação do Departamento do Interior apurou que Zinke continuou a trabalhar com uma fundação no projeto comercial na comunidade de Whitefish, no Estado do Montana, depois de ter assumido o compromisso de romper a ligação a esta entidade.

Ryan Zinke também deu informações incorretas e incompletas a um funcionário de ética do Departamento do Interior, que o tinha confrontado com o seu envolvimento e orientação para ajudar a fundação num projeto, através do uso indevido da sua posição, acrescenta o relatório.