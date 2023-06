Investigação da BBC revela rede global de tortura sádica de macacos

Uma investigação da BBC, que durou cerca de um ano, revelou uma rede global de tortura sádica de macacos bebés, que se estende da Indonésia aos Estados Unidos da América.A BBC encontrou centenas de clientes nos Estados Unidos da América, Reino Unido e noutros países, que pagam a indonésios para torturar e matar macacos bebés. A rede começou no Youtube e depois passou para grupos privados no Telegram.Os jornalistas da BBC infiltraram-se num dos grupos de tortura do Telegram, em que centenas de pessoas se juntavam para ter ideias de torturas e contratar pessoas na Indonésia e noutros países asiáticos para as executar. O objetivo era criar filmes à medida que os macacos eram torturados e, por vezes, mortos.De acordo com a BBC, a polícia está agora a perseguir os compradores e já foram efetuadas várias detenções. Pelo menos 20 pessoas estão agora a ser investigadas em todo o mundo.O YouTube disse à BBC, em comunicado, que o abuso de animais "não tem lugar" na plataforma e que a empresa está a "trabalhar arduamente para remover rapidamente os conteúdos violadores [das normas da plataforma]".Já o Telegram disse estar "empenhado em proteger a privacidade dos utilizadores e os direitos humanos, como a liberdade de expressão", referindo que os seus moderadores "não podem patrulhar proativamente grupos privados".