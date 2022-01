"A nossa democracia esteve a centímetros de ruir. Queremos saber porquê e partilhar essa informação com todos os americanos.” As palavras são de Bennie Thompson, congressista democrata que lidera a comissão de investigação da Câmara dos Representantes ao assalto ao Capitólio, e traduzem a importância de apurar responsabilidades por aquilo que se passou a 6 de janeiro do ano passado, quando uma multidão furiosa de apoiantes de Donald Trump invadiu a sede do poder legislativo da América para tentar travar a certificação da vitória de Joe Biden nas Presidenciais.