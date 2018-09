Ex-mulher e filhos detidos pela morte de criador de gado milionário

Polícia inglesa procura o corpo de William Taylor e fez várias detenções.

A polícia inglesa está a investigar o desaparecimento de William Taylor, um milionário criador de gado de 70 anos, que as autoridades acreditam ter sido assassinado.



Nas últimas horas, o caso teve uma reviravolta inesperada, quando a ex-mulher de William e dois dos seus filhos forma detidos e interrogados. Conta o jornal The Sun que Angela Taylor, de 52 anos, e os filhos de dos dois, Michael de 22 anos e William de 18, foram levados pela polícia. Um outro suspeito - um homem de 53 anos que não foi identificado, também saiu em liberdade sob fiança.



A mulher e os dois jovens acabaram por ser libertados sob fiança esta sexta-feira, mas a polícia está a escavar um terreno junto à casa de Angela, perto da cidade de Hitchin, para perceber se o corpo do milionário está ou não ali escondido.

O filho mais velho de Angela e William, Gavin Fouls, diz ao jornal inglês que "a polícia fez um grande erro". "É por isso que foram libertados sob fiança", acrescenta.

William casou com Angela em 1997 e teve com ela três filhos, para além de terem adotado Gavin. O casal divorciou-se há alguns anos, mas quem os conhece diz que manteriam uma relação amistosa.

O criador de gado desapareceu da sua casa no início de junho e nunca mais foi visto. Dias antes, tinha feito uma queixa à polícia de que o seu carro fora vandalizado, ao ser destruído pelo fogo.

Angela, os dois filhos e o tal homem são suspeitos de conspiração para cometer homicídio, mas a polícia não terá ainda reunido provas suficientes para consolidar o caso.



A polícia apela a quem possa ter informações sobre o caso que contacte as autoridades.