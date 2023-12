Investigação do Wall Street Journal atribui morte de Prigozhin a ex-espião aliado de Putin

Uma investigação do diário norte-americano Wall Street Journal (WSJ) esta sexta-feira divulgada atribui a autoria de um plano para eliminar Yevgeny Prigozhin, ex-líder do grupo russo mercenário Wagner, a Nikolai Patrushev, um ex-espião próximo do Presidente russo, Vladimir Putin.

Prigozhin morreu em 23 de agosto, aos 62 anos, num desastre aéreo com mais nove pessoas a bordo, incluindo altos funcionários da sua empresa paramilitar, quando fazia a ligação entre Moscovo e São Petersburgo, após ter liderado um motim contra a liderança militar russa, que foi abortado quando as colunas de veículos dos seus homens já se encontravam nas imediações de Moscovo.

Tanto a Ucrânia (país alvo de uma invasão russa desde fevereiro de 2022) como o Ocidente suspeitam que a queda da aeronave não foi um acidente, mas um atentado, uma tese negada por Moscovo, que, apesar de ainda não ter divulgado a investigação ao desastre que matou Prigozhin, fala vagamente em possíveis violações das regras de segurança do voo, enquanto Putin mencionou mais concretamente a detonação de uma granada a bordo, mas refutando a intenção de matar o seu antigo aliado.