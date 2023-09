Investigação revela mais de mil casos de abuso sexual na igreja católica suíça

Uma investigação sobre abusos sexuais cometidos por padres católicos e outras pessoas na Suíça, divulgada esta terça-feira, revelou mais de mil casos desde meados do século XX, com a Igreja suíça a tornar-se a mais recente na Europa a enfrentar este escândalo.Foram identificadas 1.002 "situações de abuso sexual", incluindo acusações contra 510 pessoas. O 'abuso' afetou 921 pessoas, diz o comunicado das autoras citado pela agência AP. O relatório foi pedido pela Conferência Episcopal Suíça e dirigido por duas investigadoras da Universidade de Zurique.De acordo com o estudo, 56% dos casos de abuso sexual envolveram homens ou rapazes. Cerca de 39% das vítimas eram mulheres ou raparigas, enquanto os restantes 5% não puderam ser identificados por género. Os abusos ocorreram em todo o país. A maioria em locais como escolas, lares e internatos. Alguns incidentes ocorreram durante confissões ou consultas. Os investigadores descobriram que muitos casos foram "escondidos, encobertos ou minimizados".